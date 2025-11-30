Дагестанка убила мать топором из-за запрета на замужество

В Дагестане девушка убила мать топором и сбежала. По предварительной версии, женщина запретила дочери выходить замуж, сообщил Telegram-канал Mash Gor .

Местные жители рассказали, что девушка дождалась, пока останется с матерью наедине и набросилась на нее с топором.

«Расправившись, написала отцу сообщение: „Патимат сдохла“. После сбежала с вещами в село Новые Викри», — сообщил Telegram-канал.

Знакомые семьи рассказали, что девушка хорошо окончила школу, ее знают как прилежную ученицу. Однако известно, что девочка состояла на учете в психиатрическом диспансере.

Подобный случай недавно произошел в Санкт-Петербурге. Девочка-подросток 13-ти лет убила свою мать, нанеся ей ножевые ранения в шею. Полиции она рассказала, что в квартиру ворвался неизвестный, ранил мать, ее саму, поджег квартиру и скрылся.