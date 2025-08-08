Жительница Башкирии ослепла от смертоносной адлерской чачи

Одна из потерпевших от сочинской чачи объявилась в Башкирии. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, анализ показал отравление метанолом, сообщил источник UFA1.RU.
Скорую помощь 36-летняя жительница деревни в Уфимском районе вызвала из-за внезапной потери зрения. В крови пациентки лаборанты нашли 1,5 промилле метанола. Она призналась, что пила привезенную из Сочи чачу.
Минздрав Башкирии подтвердил госпитализацию отравившейся чачей женщины. Она находится в крайне тяжелом состоянии.
Количество погибших от чачи увеличилось до 12 человек. Они купили алкоголь на рынке «Казачий» в Адлере или получили в качестве гостинца от знакомых. Среди пострадавших семья из Комсомольска-на-Амуре, жители Пскова и Донецка. Суд взял под стражу двух подозреваемых.
