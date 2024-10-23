Жителям Подмосковья объяснили, почему вороны разбивают машины камнями

В Люберцах птицы разбили десятки машин, бросая на них камни с огромной высоты. Вороны ведут себя так из мести, объяснила директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева в беседе с ОСН .

Поводом для мести, по ее словам, могло стать уничтожение гнезд. Возможно, кто-то стрелял в птиц и они пострадали.

«Вороны — очень мстительные птицы. Они не будут просто так совершать такие нападения, потому что им вдруг захотелось», — отметила орнитолог.

Николаева добавила, что вороны очень умны. Например, эти пернатые могут специально тиранить кошек или кататься на крышах, играя как настоящие дети.

Обиженные вороны будут искать способ отомстить, причем всей стаей. Такое поведение не связано с осенней депрессией птиц, подобных состояний они не испытывают.

Жильцы комплекса Pilot 918 в Люберцах борется с настоящим террором со стороны ворон. Птицы закидывают камнями людей и припаркованные во дворе автомобили. Сейчас жители Люберец готовят коллективное обращение, чтобы их защитили от пернатых.