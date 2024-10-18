«Я на тебя в суд подаю!». Жители Люберец пожаловались на метающих камни ворон
Жители ЖК в Люберцах пожаловались, что вороны закидывают их камнями
Жильцы комплекса Pilot 918 в Люберцах столкнулись с настоящим террором со стороны ворон. Пернатые злоумышленники закидывают камнями их самих и припаркованные во дворе автомобили. Ущерб растет с каждым днем. Подробности пострадавшие рассказали в беседе с 360.ru.
«Сам видел, машин семь-восемь точно [пострадало]. В людей нет [не попадали], но много раз видел, как вороны кидали рядом. Когда попадут в человека — вопрос времени», — поделился один из жильцов.
По словам жильцов, камни птицы берут на крыше дома. Потенциальные снаряды там остались еще с тех времен, когда жилой комплекс только построили.
«Для самих ворон это обычная игра, но они не понимают, что это опасно для тех, кто снизу», — заявил другой собеседник 360.ru.
Третьему пострадавшему камень попал в лобовое стекло прямо во время движения. Сам он не получил ранений, но замена стекла обойдется теперь в 43 тысячи рублей.
«Ворона! Я на тебя в суд подаю!» — написал четвертый потерпевший, опубликовав фото пробитого стекла своей машины.
Местные активисты начали собирать подписи, чтобы составить коллективное обращение, чтобы с крыши дома убрали щебень. Или хотя бы предприняли какие-то меры, чтобы вороны не могли таскать мелкие камни.
Найдут ли управу на потерявших страх птиц, покажет ближайшее будущее.
В мае в интернете появилось видео из Перми, где два кота подрались прямо посреди проезжей части. Весной схватки хвостатых не редкость, но этот случай примечателен тем, что оба драчуна обзавелись секундантами в лице ворон. Кто вышел из битвы победителем, осталось неизвестным.