«Я на тебя в суд подаю!». Жители Люберец пожаловались на метающих камни ворон

Жители ЖК в Люберцах пожаловались, что вороны закидывают их камнями

Жильцы комплекса Pilot 918 в Люберцах столкнулись с настоящим террором со стороны ворон. Пернатые злоумышленники закидывают камнями их самих и припаркованные во дворе автомобили. Ущерб растет с каждым днем. Подробности пострадавшие рассказали в беседе с 360.ru.

«Сам видел, машин семь-восемь точно [пострадало]. В людей нет [не попадали], но много раз видел, как вороны кидали рядом. Когда попадут в человека — вопрос времени», — поделился один из жильцов.

По словам жильцов, камни птицы берут на крыше дома. Потенциальные снаряды там остались еще с тех времен, когда жилой комплекс только построили.

«Для самих ворон это обычная игра, но они не понимают, что это опасно для тех, кто снизу», — заявил другой собеседник 360.ru.

Третьему пострадавшему камень попал в лобовое стекло прямо во время движения. Сам он не получил ранений, но замена стекла обойдется теперь в 43 тысячи рублей.

«Ворона! Я на тебя в суд подаю!» — написал четвертый потерпевший, опубликовав фото пробитого стекла своей машины.