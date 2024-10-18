Жильцам ЖК в Люберцах, страдающим от нападения ворон, дали совет

Жители комплекса Pilot 918 в Люберцах готовят коллективное обращение, чтобы их защитили от ворон, забрасывающих их камнями с крыши. Каковы шансы, что на пернатых бандитов найдут управу, рассказал 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам специалиста, за ситуацию должна нести ответственность управляющая компания, которая неизвестно зачем оставила мелкие камешки на крыше дома.

«Если управляющая компания туда насыпала щебень, а хорошо обученные вороны берут этот щебень и бросают — необходимо было, естественно, сразу же просчитать и принять меры для того, чтобы не наносить ущерб. Ну [ладно] там на стекло, а если бабушке на голову этот щебень упадет?» — задался вопросом собеседник 360.ru.

Соловьев предложил тем, кто уже пострадал от ворон, в досудебном порядке потребовать от управляющей компании возместить ущерб. Если выяснится, что щебень там именно из-за ее действий, то необходимо задокументировать повреждения и вызвать страховую компанию, после чего возмещать вред, включая моральный, через суд.

«Лучше всего объединиться в какой-то коллективный иск. Это будет гораздо более действенно, и придется не с каждым договариваться, а со всеми вместе. И это, уверен, будет не под силу управляющей компании. Придется все выплачивать», — подытожил юрист.

Ущерб от действий ворон, по словам местных жителей, растет с каждым днем. Люди хотят обезопасить себя, пока не произошло беды. Удастся ли им это, покажет время.