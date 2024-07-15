Жителя Жуковского забили арматурой из-за дорожного конфликта

Житель Жуковского погиб из-за конфликта на дороге. Мужчину ударили металлической арматурой по голове, и от полученной травмы он скончался. Подозреваемому в преступлении уже предъявили обвинение и арестовали, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

Потасовка на улице Баженова произошла 13 июля. Источник 360.ru уточнил, что мужчина ехал вместе с женой, когда их иномарку подрезала «Газель». Из отечественного авто вышли трое — выходцы с Кавказа.

Началась перепалка, в ходе которой водитель распылил в лицо оппонентам перцовый баллончик. Один из тех, кто ехал на «Газели», достал из багажника металлическую трубу и ударил местного жителя по голове. Травма оказалась смертельной, подчеркнул источник.

В СК отметили, что обвинения по статье об убийстве предъявили 21-летнему мужчине. Следователи и криминалисты изъяли баллончик и трубу, а также опросили свидетелей. Подозреваемого арестовали.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Жуковского.

«Сотрудниками правоохранительных органов личность злоумышленника установлена, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные действия», — подчеркнули в пресс-службе подмосковного ведомства.

Очевидица рассказала 360.ru, что видела девушку, которая пыталась помочь пострадавшему, но он умер у нее на глазах. Родственница погибшего жителя Жуковского заявила, что задержали трех человек. По ее словам, мужчина ехал в машине с женой и сидел в пассажирском кресле.

Ранее в Петербурге водитель обстрелял оппонента по дорожному конфликту из аэрозольного пистолета.