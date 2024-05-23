Водитель иномарки открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта в Петербурге
Петербургские правоохранители задержали 36-летнего автомобилиста, подозреваемого в стрельбе на КАД. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, водитель Kia Cerato открыл огонь из аэрозольного пистолета в ходе дорожного конфликта. Известно, что в машине его оппонента находился ребенок.
Обошлось без пострадавших. Агрессора доставили в отдел полиции.
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