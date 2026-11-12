Тюменец жестоко убил свою собаку в лифте и попал на видео

Тюменец убил свою собаку в лифте и попал на видео

В Тюмени мужчина расправился со своей старой собакой, задушив ее в лифте. Об этом корреспонденту 360.ru рассказала волонтер Светлана Самойлова.

Момент убийства животного попал на видео камеры наблюдения и распространился в сети. На кадрах видно, как мужчина выходит из лифта. Собака пытается выскочить следом, но хозяин ногой заталкивает ее обратно, оставив второй конец поводка у себя в руках.

Затем двери лифта закрываются, он начинает опускаться, а животное повисает под потолком.

«Он говорит, что это несчастный случай, но по видео очень хорошо понятно, что все сделано преднамеренно. Собака старенькая, ей шестнадцать лет», — поделилась Самойлова.

Задержать живодера помогли волонтеры. В отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области 360.ru сообщили, что правоохранители проводят доследственную проверку размещенной в сети информации.

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