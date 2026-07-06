Житель Краснодара ударил девушку пакетом с мусором из-за собаки на газоне

Мужчина ударил пакетом с мусором девушку, выгуливавшую собаку на газоне во дворе жилого комплекса в Краснодаре. Об этом пострадавшая рассказала 360.ru.

По словам девушки, конфликт начался из-за того, что незнакомец в грубой форме потребовал убрать собаку с газона. Она ответила, что питомец не причиняет вреда территории, после чего мужчина начал оскорблять ее нецензурной бранью.

«Он кричал: „Убрала отсюда свою собаку“, „Пошла отсюда…“ и все в таком духе», — рассказала собеседница 360.ru.

Затем мужчина ударил ее пакетом с мусором. От удара пакет порвался, а отходы разлетелись по двору. После этого мужчина сам собрал мусор и ушел.

Девушка отметила, что сразу после случившегося вызвала полицию. Она также заявила, что намерена добиваться привлечения нападавшего к ответственности.

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