В Санкт-Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера бутылкой по голове

В центре Санкт-Петербурга пьяная женщина напала на 25-летнего фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления внутренних дел.

Женщина ударила фельдшера стеклянной бутылкой по голове. Пострадавшему понадобилась госпитализация, его состояние оценивают как средней тяжести.

Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали дебоширку. Ей выписали протокол за мелкое хулиганство, однако после этого начали рассматривать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее девушку-фельдшера скорой помощи избили в Пятигорске, когда она приехала на дом осматривать пациентку. Между ней и родственниками больной возник конфликт. Медика госпитализировали, нападавших задержали.