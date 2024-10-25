В народном сходе против цыган в Коркине участвовали почти 150 человек

Ситуация в Коркине, охваченном беспорядками после убийства таксистки, уже стабилизировалась. Об этом утром 25 октября заявили в администрации Челябинской области.

Там же напомнили, что подозреваемого в убийстве женщины, у которой осталось двое детей, задержали еще вчера. Семье погибшей окажут необходимую помощь, заверили в администрации.

После трагедии на улицы Коркина вышли около 150 человек. Известно о двух пострадавших. Их доставили в больницу.

Ночью ситуация в городе полностью стабилизировалась, жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома, подчеркнули в пресс-службе. Сейчас Коркино патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

«Идет профилактическая работа с населением. Сегодня в администрации Коркинского округа пройдет личный прием», — добавили в пресс-службе.

Подозреваемый в убийстве женщины — парень из местной цыганской диаспоры. После того как ее тело нашли с ножевыми ранениями, местные жители подожгли два цыганских дома и разбили несколько машин.