Жертвами резни в Байкальске стали 16-летняя девушка и трое мальчиков

Одной из жертв массового убийства подростков в Байкальске стала девочка. Об этом сообщил источник ТАСС в следственном управлении СК России по Брянской области.

«Возраст погибших в результате нападения — от 13 до 16 лет. Самому нападавшему — 17 лет. Среди погибших есть одна девочка», — рассказал представитель СК.

Источник Telegram-канала Baza уточнил, что в результате трагедии погибли 16-летняя девочка и три мальчика, одному из которых было 13 лет, а двум другим — по 14 лет. Пятым погибшим стал нападавший на сверстников подросток.

Массовое убийство произошло в одном из частных домов в СНТ «Горный Байкал». По предварительным данным, 17-летний подросток пришел на день рождения к своей подруге, которой накануне исполнилось 15 лет. В какой-то момент школьник схватил нож и напал на присутствующих на вечеринке. Четверо погибли на месте, еще четверым удалось сбежать. После этого он поджег дом и сам умер при пожаре.

Следователи возбудили дело об убийстве и покушении на убийство двух и более человек. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что семьям погибших и пострадавших окажут всестороннюю помощь.