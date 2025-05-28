Состояние одного из пострадавших в Байкальске подростков оценили как тяжелое

Губернатор Кобзев: в Байкальске пострадали 4 подростка, один в тяжелом состоянии

Жертвами нападения подростка с ножом в Байкальске стали четыре человека, еще четверо школьников пострадали. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии с ранениями шеи, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев .

По предварительной информации, подростки отмечали в компании день рождения. Во время празднования один из участников достал нож и напал на других.

«Установлено, что нападавший также поджег дом и погиб. Раненных ребят госпитализировали», — отметил глава региона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Кобзев подчеркнул, что семьям погибших и пострадавших окажут всестороннюю помощь.

По информации СК, подросток зарезал пятерых сверстников в СНТ «Горный Байкал». Вероятный подозреваемый поджег дом и скончался в пожаре.