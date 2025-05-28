В Иркутской области подросток зарезал четырех сверстников, поджег дом и умер

В Иркутской области в городе Байкальске возбудили уголовное дело по факту убийства четырех подростков. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Сегодня ночью в городе Байкальске Иркутской области произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

В итоге возбудили дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Как выяснили следователи, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» была группа молодых людей.

Один из них напал с ножом на остальных. В итоге четверо подростков погибли, а еще четверо были госпитализированы. Вероятный подозреваемый после случившегося поджег дом и скончался при пожаре.

Ранее школьники в возрасте от 12 до 15 лет избили сверстника в школе в Сочи. Произошедшее дети снимали на камеру, а видео выложили в Сеть.