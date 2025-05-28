Стал известен возраст подростков, убитых сверстником в Байкальске

Baza: младшему из убитых детей в Байкальске было 13 лет

Младшему из убитых во время празднования дня рождения в частном доме в Байкальске было 13 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника канала, в результате трагедии в СНТ «Горный Байкал» погибли 16-летняя девочка и три мальчика, одному из которых было 13 лет, а двум другим — по 14 лет.

Также скончался 17-летний молодой человек, который напал на своих сверстников с ножом и после этого устроил пожар.

Известно, что подростки отмечали день рождения в частном доме. В какой-то момент один из мальчиков схватил нож и напал на друзей. Четверо погибли на месте, еще четверым удалось сбежать. После этого школьник поджег дом и сам умер при пожаре.

Сотрудники местного главка СК возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пострадавшие дети госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии с ранениями шеи