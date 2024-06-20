Пожилой мужчина погиб во время урагана в Москве

Один человек погиб во время урагана в Москве днем 20 июня. О жертве непогоды сообщил источник 360.ru.
По предварительной информации, пострадавший скончался после падения дерева на Ивановской улице в Тимирязевской районе Москвы.
Точные данные о случившемся уточняются, добавил собеседник 360.ru. По неподтвержденным пока сведениям, из-за рухнувшего дерева скончался пожилой мужчина. Ему было 79 лет.
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