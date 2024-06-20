«Будем жить как в Канзасе». Смерч заметили между Лобней и Шереметьевом
Появилось видео смерча между Лобней и Шереметьевом
В Московской области во время ливня и сильного ветра образовался смерч. Кадры воронки оказались в распоряжении 360.ru.
Смерч сняли на видео из окна между Лобней и Шереметьевом.
«Будем жить как в Канзасе», — отметила автор ролика.
Непогода обрушилась на Московский регион днем 20 июня. Ураганный ветер валил деревья, срывал рекламные щиты и даже перевернул биотуалет с мужчиной внутри в столичном районе Дорогомилово.
В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы попросили жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу.
«На город обрушился залповый ливень. Зафиксированы порывы ветра до 22 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций», — отметили в ведомстве.
Столичные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.