Женщина угрожала взорвать больницу под Екатеринбургом

Жительница Свердловской области угрожала взорвать больницу в Верхотурье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, злоумышленница забежала в здание и села в отделении хирургии на втором этаже. Она заявила, что у нее с собой взрывчатка.

На место прибыли полицейские и спасатели. Женщину задержали, а пациентов и сотрудников медучреждения эвакуировали. В результате никто не пострадал, взрывчатку не обнаружили.

Угрозу взрыва объявили 2 сентября в Большом театре. Впоследствии сообщений о происшествиях в культурном учреждении не поступало.

В августе в центре Москвы взорвался газовый баллон для розжига мангала. Два человека получили травмы.

До этого в столице на улице Артамонова произошел взрыв. Причиной стала детонация неизвестного устройства. Жильцов двух подъездов эвакуировали.