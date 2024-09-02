Угрозу взрыва объявили в Большом театре
Источник 360.ru сообщил об угрозе взрыва в Большом театре
В Большом театре может произойти взрыв. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Большой театр. Угроза взрыва», — сказал он.
Источник не привел других подробностей.
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