Угрозу взрыва объявили в Большом театре

Источник 360.ru сообщил об угрозе взрыва в Большом театре

В Большом театре может произойти взрыв. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Большой театр. Угроза взрыва», — сказал он.

Источник не привел других подробностей.

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