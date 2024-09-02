Угрозу взрыва объявили в Большом театре

Источник 360.ru сообщил об угрозе взрыва в Большом театре

Фото: Unsplash

В Большом театре может произойти взрыв. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Большой театр. Угроза взрыва», — сказал он.

Источник не привел других подробностей.

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