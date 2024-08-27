Газовый баллон для розжига мангала взорвался в ресторане в центре Москвы

Источник 360.ru: взрыв газового балолна в ресторане на Арбате ранил двух человек

Баллончик для розжига мангала взорвался на кухне ресторана «Бабель» на Арбате в центре Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник уточнил, что в результате детонации пострадали два человека. К пожару взрыв не привел. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

В конце июня при взрыве газового баллона в подвале дома Лобни пострадали два слесаря управляющей компании. В подземное помещение мужчины спустились для замены водопроводных труб.

Во время сварки сдетонировал газовый баллон. Рабочих с ожогами забрали прибывшие на место врачи. Подмосковные следователи организовали проверку по факту происшествия.