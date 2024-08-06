Стала известна причина взрыва в квартире на западе Москвы

Взрыв в квартире на улице Артамонова, 7 в Москве прогремел из-за детонации неизвестного устройства. К месту ЧП выехали взрывотехники, сообщил источник 360.ru.

Спасатели эвакуируют жильцов двух подъездов. Пострадали два человека, в каком они состоянии — пока неизвестно. Сейчас обстановка спокойная.

ЧП произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже. Как рассказал 360.ru очевидец, взрыв произошел в зале, он увидел комнату через большие окна. В помещении никого не было.

Нарушений конструкций дома нет, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве. После взрыва пожар не начался, хотя был слышен запах гари.

«Системы жизнеобеспечения дома не нарушены», — уточнили в министерстве.

Информация о том, что мог произойти взрыв бытового газа не подтвердилась. На месте работают правоохранительные органы и оперативные службы.

Ранее врыв газа в жилом доме произошел ранее в Хабаровской области. Пострадали мужчина, женщина и трое детей.