Не успела спрятаться: женщине разбило голову в аэропорту на Камчатке во время землетрясения

Обстановку в аэропорту на Камчатке после землетрясения сняли на видео

Женщина пострадала в здании аэропорта в городе Елизово во время землетрясения на Камчатке. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

«Нас эвакуировали во внутренний двор аэропорта. Мы находились в зоне посадки, там декоративные панели падали, мы спрятались под стол. К сожалению, она женщина получила травму, достаточно серьезную, не успела залезть под стол», — сообщил он.

Мужчина добавил, что некоторые выходы из терминала оказались заблокированы или закрыты баннерами.

«Сотрудники помогли, чтобы мы смогли покинуть этаж и выйти во внутренний двор», — добавил очевидец.

Ранее стало известно, что первая волна цунами достигла Северо-Курильска и затопила порт. До этого глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что в Северо-Курильске зафиксировали землетрясение магнитудой 7,9. В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена одного из детских садов, обошлось без пострадавших.