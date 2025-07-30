Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске
Губернатор Лимаренко: жителей Северо-Курильска эвакуируют из-за угрозы цунами
В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9. Проводится эвакуация местных жителей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале.
«Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны», — отметил он.
Глава региона подчеркнул, что сейчас экстренные службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем местных властей.
Лимаренко добавил, что для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в Северо-Курильске принимаются все необходимые меры.
Также сильное землетрясение произошло на Камчатке. Его магнитуда составила 7,1. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 32 километров. На побережье Авачинского залива объявили тревогу цунами.