Первая волна цунами достигла Северо-Курильска и затопила порт

В Северо-Курильске волной цунами затопило городской порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Камчатский центр наблюдения и предложения о цунами объявил о приближении волны к островам Парамуши и Шумшу в Северо-Курильском районе.

«Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие „Алаид“», — уточнили в пресс-службе.

Представитель ведомства добавил, что население уже эвакуировали. Обстановка находится под контролем. Спасатели и пожарные МЧС продолжают работать.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что в Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9.

Подземные толчки также ощутили жители Камчатки. В Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов, обошлось без пострадавших.