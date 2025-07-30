Подземные толчки снесли стену детсада на Камчатке

Землетрясение разрушило стену детского сада в Петропавловске-Камчатском. Никто не пострадал, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале .

Он назвал произошедшие подземные толчки сильнейшими за последние десятилетия. По предварительным оценкам сейсмологов, мощность землетрясения составила от 7,7 до 7,9 баллов.

Специалисты по поручению губернатора начали обход зданий, в первую очередь социальных учреждений. Солодов сообщил о первых разрушениях.

«Есть информация, что в детсаду № 15 произошло обрушение стены. К счастью, детей и взрослых в это время в детском саджу не было, предварительно, жертв нет. Сейчас уже на место выехали спасатели и специалисты образования», — сказал глава региона.

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