«Женя поправится». Военкора Поддубного направят в московскую клинику

Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного переправят в клинику в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести» .

«Ничего серьезного нет, Женя обязательно поправится, и в скором времени он будет готов к перевозке в одну из московских клиник», — рассказал коллега Поддубного, журналист Александр Ревунов.

По его словам, в курской больнице военкору провели все нужные исследования, врачи назначили курс лечения.

До этого о том, что корреспондента могут отправить в Москву заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Военкор Александр Коц рассказал, что успел навестить Поддубного. По его словам, корреспондент пришел в себя и уже шутил, а также беспокоился о своей съемочной группе.

ВСУ атаковали журналиста из FPV-дрона, когда тот ехал в машине. Как заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов, мужчину определили в одну из курских больниц.