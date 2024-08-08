«Женя поправится». Военкора Поддубного направят в московскую клинику

Журналист Ревунов: Евгения Поддубного направят в московскую клинику

Фото: РИА «Новости»

Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного переправят в клинику в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести».

«Ничего серьезного нет, Женя обязательно поправится, и в скором времени он будет готов к перевозке в одну из московских клиник», — рассказал коллега Поддубного, журналист Александр Ревунов.

По его словам, в курской больнице военкору провели все нужные исследования, врачи назначили курс лечения.

До этого о том, что корреспондента могут отправить в Москву заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Военкор Александр Коц рассказал, что успел навестить Поддубного. По его словам, корреспондент пришел в себя и уже шутил, а также беспокоился о своей съемочной группе.

ВСУ атаковали журналиста из FPV-дрона, когда тот ехал в машине. Как заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов, мужчину определили в одну из курских больниц.

Бои с ВСУ в Курской области. Какие цели преследует Украина

Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона ВСУ. Что известно к этому часу

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте