Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона ВСУ. Что известно к этому часу

Врио губернатора Смирнов: военкор Поддубный жив, он пришел в сознание

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице. С таким заявлением выступили в компании после сообщений о гибели журналиста. Врио губернатора Алексей Смирнов подтвердил, что журналист выжил — он уже пришел в сознание. Что известно к этому часу — в материале 360.ru.

Сообщения о смерти Евгения Поддубного

Новость о гибели военного корреспондента вечером 7 августа опубликовал в Telegram-канале депутат Михаил Делягин.

«О гибели Евгения Поддубного мне сообщили люди с мест, которым я доверяю абсолютно. И я написал — „сообщают“. Но. Пусть сообщат официально. Это НЕ информация», — отметил парламентарий.

«Евгений Поддубный был убит в Курской области прямым попаданием украинского FPV-дрона в автомобиль», — позже добавил военкор Юрий Котенок.

«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», — добавил Александр Сладков.