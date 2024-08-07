Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона ВСУ. Что известно к этому часу
Врио губернатора Смирнов: военкор Поддубный жив, он пришел в сознание
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице. С таким заявлением выступили в компании после сообщений о гибели журналиста. Врио губернатора Алексей Смирнов подтвердил, что журналист выжил — он уже пришел в сознание. Что известно к этому часу — в материале 360.ru.
Сообщения о смерти Евгения Поддубного
Новость о гибели военного корреспондента вечером 7 августа опубликовал в Telegram-канале депутат Михаил Делягин.
«О гибели Евгения Поддубного мне сообщили люди с мест, которым я доверяю абсолютно. И я написал — „сообщают“. Но. Пусть сообщат официально. Это НЕ информация», — отметил парламентарий.
«Евгений Поддубный был убит в Курской области прямым попаданием украинского FPV-дрона в автомобиль», — позже добавил военкор Юрий Котенок.
«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», — добавил Александр Сладков.
Поддубный тяжело ранен
Почти сразу же стали появляться новости о том, что Поддубный выжил.
«Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приемной губернатора Курской области», — написал в своем Telegram-канале бывший депутат Рады Олег Царев.
«Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — написал депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
В приемном отделении Курской областной больницы РИА «Новости» сообщили, что военкор жив. О его состоянии пока ничего неизвестно.
«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — подтвердили в ВГТРК.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале написал, что Поддубный жив.
«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — уточнил глава региона.
Самый узнаваемый военкор России
Поддубный родился 23 августа в Белгороде. Его называют самым узнаваемым военным корреспондентом России. Он руководит бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, состоит в Академии российского телевидения.
Окончил психологический факультет БелГУ, а с 2001 по 2011 годы работал спецкорром в дирекции информационных программ телеканала «ТВ Центр».
Евгений Поддубный — автор более 10 документальных лент. Среди них Битва за Сирию» (2012), «Батя» (2015, об Александре Захарченко), «Алеппо. Освобождение» (2017). Военкора наградили орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского.