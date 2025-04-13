Землетрясение в Таджикистане разрушило 17 домов

Землетрясение на востоке Таджикистана частично разрушило 17 домов. Об этом сообщила пресс-служба Центра управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

Значительные повреждения получили здания, расположенные в эпицентре подземного толчка, который находится в 160 километрах на северо-востоке от Душанбе, в Раштском районе.

Помимо домов, стихия частично разрушила школу. Информации о пострадавших нет.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане утром 13 апреля. Его очаг находился на глубине 16 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 с очагом на глубине 72,4 километра случилось на северо-востоке Тайваня. Обошлось без жертв и пострадавших.

В конце марта в Мьянме произошли самые мощные в стране за 80 лет подземные толчки. Погибли 3,6 тысячи человек.