Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 09:53 по местному времени (04:53 по московскому) к юго-востоку от города Илань. Об этом сообщило Центральное метеорологическое бюро Тайваня.

Глубину очага оценили в 72,4 километра. На поверхности, в том числе в столице республики Тайбэе, ощущали толчки силой от двух до четырех баллов. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Число погибших при землетрясении в Мьянме, произошедшем 28 марта, возросло до 3,6 тысячи. Еще несколько десятков человек погибли в соседнем Таиланде. Катаклизм оценивают как сильнейший в республике за последние 80 лет.

Сейсмолог РАН Алексей Завьялов не исключил землетрясений в Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае и на Северном Кавказе. При этом столичному региону, по мнению ученого, опасаться нечего.