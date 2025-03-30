Гуманитарный кризис накрыл Мьянму после землетрясения

Reuters: после землетрясения Мьянма столкнулась с гуманитарным кризисом

Мьянма столкнулась с гуманитарным кризисом после мощного землетрясения. К такому выводу пришли в Международном комитете Красного Креста, сообщило Reuters .

По данным агентства, из-за мощного стихийного бедствия серьезные повреждения получили здания и объекты инфраструктуры, включая мосты, автомагистрали, аэропорты и железные дороги. Серьезные разрушения затруднили спасательные работы.

Больницы в центральной и северо-западной части Мьянмы переполнены, медики с трудом справляются с наплывом пострадавших в результате волны подземных толчков.

В пятницу в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Число погибших составило около 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек. Также порядка 300 жителей считаются пропавшими без вести.

Толчки зафиксировали в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. Под завалами строящегося небоскреба в Бангкоке оказались 83 строителя.