Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане

Утром 13 апреля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зафиксировали в 09:24 по местному времени (07:24 по московскому — прим. ред.). Они произошли в 170 километрах к юго-востоку от города Худжанд, в котором проживают больше 198 тысяч человек.

Очаг находился на глубине 16 километров. Информации о пострадавших нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 случилось на северо-востоке Тайваня. Глубину очага оценили в 72,4 километра. О разрушениях и жертвах не сообщалось.

В конце марта в Мьянме произошло землетрясение, ставшее мощнейшим в стране за 80 лет. Погибли 3,6 тысячи человек. Российские спасатели спасли из-под завалов беременную женщину.