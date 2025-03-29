Землетрясение произошло в Пятигорске

В Пятигорске зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Дмитрий Ворошилов.

Согласно данным МЧС по Ставропольскому краю, эпицентр находился в селе Юца. Его глубина составила 17 километров.

На поверхности интенсивность подземных толчков ощущалась на два балла. Сейчас системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Жертв и разрушений не было.

Ранее в пятницу, 28 марта, мощное землетрясение произошло в Мьянме. Число погибших превысило 140 человек, в больницы с различными травмами поступили свыше 700 людей.

Также сильные разрушения зафиксировали в Таиланде. В Бангкоке рухнул строящийся небоскреб, под завалами оказались 83 рабочих, двое из них погибли. Всего на объекте, по предварительным оценкам, находились до 400 человек.

МЧС России направило в Республику Мьянма два самолета со спасателями, медиками и кинологами. Сотрудники спецслужб помогут в ликвидации последствий землетрясения.