Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 140

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 144. Об этом сообщило агентство Kyodo .

По информации источника, также пострадала свыше 700 человек.

Землетрясение в Мьянме произошло ранее в пятницу, 28 марта. В связи с ЧП аэропорты Нейпьидо и Мандалая временно закрыли на выпуск и прием самолетов. Когда воздушные гавани вновь начнут работу, всем, кто не смог улететь оттуда, в течение недели бесплатно поменяют билеты, если на рейсы будут места.

Также сильные разрушения зафиксировали в Таиланде. Под завалами строящегося небоскреба в Бангкоке оказались в ловушке как минимум 83 человека, двое из них погибли.

Всего на объекте работали, по разным оценкам, до 400 человек. Спасатели в настоящее время продолжают разбирать завалы.

Центральная часть Мьянмы находится рядом с восточной оконечностью одной из самых опасных сейсмических зон в мире — Альпийского пояса.