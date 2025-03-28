Более 80 человек остались под завалами здания в Бангкоке

Thai PBS: под завалами здания в Бангкоке находятся 83 человека

По меньшей мере 83 человека оказались в ловушке после обрушения строящегося небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения. Об этом сообщило издание Thai PBS со ссылкой на вице-премьера Таиланда Сомсака Тепсутина.

Министерство здравоохранения создало оперативный штаб для мониторинга ущерба от землетрясения, а также организовало полевой госпиталь в Банг Сью. По оценкам, под завалами оказались по меньшей мере 83 человека.

Всего на месте ЧП трудились около 400 рабочих. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее стало известно, что число погибших при обрушении здания в Бангкоке из-за землетрясения возросло до двух.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощутили в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

Крупнейшая клиника Таиланда временно отменила плановые операции после землетрясения в Мьянме. Также прекращается работа специализированных клиник в нерабочее время.