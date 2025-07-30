Мощное землетрясение всерьез напугало жителей Камчатки. В квартирах тряслась мебель, в магазинах товары разлетелись по полу. Обстановку в регионе показал Telegram-канал «ЧП Камчатка».
Сильные подземные толчки почувствовали жители Петропавловска-Камчатского и Северо-Курильска. Очевидцы рассказали, как в квартирах тряслась мебель и техника, разбивались светильники. В новом аэропорту Елизово на пассажирку упала потолочная плита.
Оправившись от первого шока, люди ринулись на АЗС за топливом, на дорогах образовались пробки. В Елизовском районе и Северо-Курильске заметили первую волну цунами.
Произошедшее на Камчатке землетрясение стало мощнейшим за последние десятилетия. Пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической служб РАН объявила, что магнитуда достигла 8,7. Специалисты предупредили об угрозе цунами и афтершоках.
Первая волна цунами достигла Северо-Курильска и затопила порт
Украинцы объединились для противостояния ТЦК
Землетрясение на Камчатке сняли на видео
Акула откусила ногу и часть руки 7-летнему мальчику
«Они просчитались». В США раскритиковали Трампа из-за угроз России
Появились первые пострадавшие от землетрясения на Камчатке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте