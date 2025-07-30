Волну цунами высотой до четырех метров зафиксировали на Камчатке

Stefan Sauer/dpa
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com

В Елизовском районе зафиксировали волну цунами высотой от трех до четырех метров после землетрясения. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения на Водопадном была волна цунами ориентировочно [высотой] три-четыре метра», — сказал он на видео.

Лебедев попросил жителей не приближаться к береговой линии.

Жители Петропавловска-Камчатского начали массово покидать город, на выезде образовалась длинная пробка, сообщил Telegram-канал «Масс Медиа Камчатка».

До этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что это землетрясение стало сильнейшим за последние десятилетия. По его словам, оно оказалось серьезным испытанием для жителей региона.

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