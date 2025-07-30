Появились первые пострадавшие от землетрясения на Камчатке

Минздрав Камчатки: несколько человек пострадали при землетрясении

За медпомощью после землетрясения на Камчатке обратились несколько человек. Они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил ТАСС министр здравоохранения края Олег Мельников.

«Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. <…> Все пациенты в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм в настоящий момент не зафиксировано», — сказал он.

Некоторые, по словам министра, получили травмы, выбегая из зданий. Один человек пострадал, выпрыгнув из окна, еще одну пациентку привезли в больницу из здания нового аэропорта.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,7-7,9. В Петропавловске-Камчатском рухнула стена здания детсада, в Авачинском заливе объявлена угроза цунами.