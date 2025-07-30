Землетрясение на Камчатке назвали мощнейшим за последние 10 лет

Солодов: на Камчатке произошло сильнейшее за последние 10 лет землетрясение

В Камчатском крае произошли сильнейшие за десятилетие толчки. Мощное землетрясение стало серьезным испытанием для жителей региона, заявил губернатор Владимир Солодов в Telegram-канале .

«Сегодняшнее землетрясение стало серьезным испытанием для всех нас. По предварительной оценке сейсмологов, сила толчка составила 7,7-7,9», — уточнил глава региона.

В крае объявили угрозу цунами. Он отметил, что сила волны еще уточняется, а также призвал жителей не приближаться к береговой линии и следить за объявлениями по громкой связи.

Специалисты уже осматривают школы, больницы, детские сады и другие социально значимые объекты в поисках возможных повреждений. Солодов призвал людей доверять только официальной информации, не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Ранее в Петропавловске-Камчатском из-за подземных толчков рухнула стена детсада, обошлось без пострадавших.