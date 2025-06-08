Здание на территории базы отдыха загорелось в Махачкале

МЧС: пожар на базе отдыха в Махачкале локализовали на 800 квадратных метрах

Крыша неработающего здания загорелась на территории базы отдыха в Махачкале в микрорайоне Караман-1. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения остановили распространение огня. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Судя по опубликованным кадрам, сейчас специалисты ведут проливку здания, чтобы не допустить появления новых очагов.

К тушению привлекли 20 человек и четыре единицы техники.

Крупный пожар охватил склад с горючими жидкостями и газовыми баллонами на Новой улице в Пушкино в минувшую субботу, 7 июня. Пламя быстро распространилось на площади в 21 тысячу квадратных метров.

От сильного жара в здании произошло обрушение кровли. Открытое пламя подразделения подмосковных спасателей сбили только к утру воскресенья.