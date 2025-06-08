Открытое горение на складе в Пушкино ликвидировали

Открытое горение на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами на Новой улице в Пушкино ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания достигла 21 тысячи квадратов. Огонь перебросился на соседнее здание. Группировку сил и средств для тушения пожара расширили до 100 человек и 27 единиц техники.
«Кровля обрушилась на 13 тысячах квадратах. В готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городу Москве», — сообщили в пресс-службе.
Из-за пожара в Московской области полностью остановили движение транспорта по Ивантеевскому и Ярославскому шоссе. Лаборатория по замеру воздуха выехала на место происшествия. Концентрация вредных веществ около склада соответствует нормативам, сообщили в Минэкологии Подмосковья.
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