Открытое горение на складе в Пушкино ликвидировали

Открытое горение на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами на Новой улице в Пушкино ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Площадь возгорания достигла 21 тысячи квадратов. Огонь перебросился на соседнее здание. Группировку сил и средств для тушения пожара расширили до 100 человек и 27 единиц техники.

«Кровля обрушилась на 13 тысячах квадратах. В готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городу Москве», — сообщили в пресс-службе.

Из-за пожара в Московской области полностью остановили движение транспорта по Ивантеевскому и Ярославскому шоссе. Лаборатория по замеру воздуха выехала на место происшествия. Концентрация вредных веществ около склада соответствует нормативам, сообщили в Минэкологии Подмосковья.