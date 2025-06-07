Пожар на складе в Пушкино охватил 21 тысячу квадратных метров

Площадь распространения огня на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами в Пушкино составила 21 тысячу квадратных метров после перехода пламени на соседнее здание. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

«Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе. Огонь перешел на соседнее здание», — заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что на место выехала мобильная лаборатория для замера концентрации предельно допустимых веществ в воздухе.

К тушению привлекли более 50 специалистов и 12 единиц техники, но из-за силы и распространения пламени направили дополнительные силы.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что горящий склад находится на улице Новой. По данным ведомства, в ангаре хранились горючесмазочные материалы. Установление причин и обстоятельств возникновения пожара в прокуратуре взяли под контроль.

«Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы», — добавили в пресс-службе.

Первые сообщения о пожаре на складе с горючими жидкостями в Пушкино появились меньше часа назад. В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщали, что направили на место группировку спасателей для тушения.