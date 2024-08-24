Заступившийся за сотрудников ФСИН заключенный из волгоградской колонии попал в реанимацию

RT: заступившийся за сотрудников ФСИН заключенный из ИК-19 попал в реанимацию

Заключенный, который вступился за сотрудников ФСИН в волгоградской колонии № 19 и получил ранение, находится в реанимации. В больнице RT рассказали, что мужчина пришел в сознание и может разговаривать.

Других подробностей о его состоянии пока нет.

В Волгоградской областной клинической больнице находятся трое пострадавших в результате захвата заложников. Два пациента — в реанимации. Их состояние тяжелое, но стабильное. Еще один в состоянии средней степени тяжести. Четвертый находится в медучреждении скорой медицинской помощи.

Четверо заключенных 23 августа захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 и потребовали вертолет, деньги и возможность вылететь за границу. Террористы жестоко убили трех человек, нескольких тяжело ранили. Злоумышленников ликвидировали.

Позже стало известно, что один из захватчиков попал в тюрьму после драки со смертельным исходом. Все осужденные, захватившие заложников, были злостными нарушителями режима отбывания наказания.