Один из захватчиков волгоградской ИК попал в тюрьму после драки со смертельным исходом

Захватчика ИК в Волгограде судили за драку с летальным исходом

Фото: РИА «Новости»

Один их участников захвата волгоградской ИК № 19 отбывал срок за избиение прохожего вместе с группой людей, в результате пострадавший скончался. Это следует из данных сайта Тракторозаводского районного суда Волгограда.

Темура Х. осудили в 2018 году на шесть лет. Во дворе дома в Волгограде он сделал замечание прохожему, из-за чего началась словесная перепалка. Мужчина отправился домой, но вернулся и устроил потасовку, ударив противника несколько раз кулаком по голове.

После этого с пострадавшим завязал подрался другой человек. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и переломы костей черепа. Позже он умер в больнице, не приходя в сознание.

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