Запрет на полеты сняли в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 08:30 по московскому времени. Аэропорт Краснодар готов к обслуживанию рейсов с 09:00 по московскому времени», — написал он.

По словам пресс-секретаря ФАВТ, запреты вводили для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня украинская армия попыталась провести массированную атаку БПЛА по объектам Ростовской области. В результате происшествия погибли три человека, 11 пострадали.

Как отметил глава региона Юрий Слюсарь, на улице Инструментальной в Таганроге повреждения получили фасады и разбились окна в двух многоэтажных домах. Еще пострадал частный дом и автомобиль. Пожары начались в селах Петрушино и Весело-Вознесенка.