Второй за ночь регион России попал под массированную атаку дронов ВСУ

Украина попыталась провести массовую атаку беспилотниками по объектам в Ростовской области. О последствиях удара сообщил в Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Ранее о мощных взрывах прессе рассказывали и жители Таганрога. Первые из них прогремели около 01:30.

Как пояснил позднее Юрий Слюсарь, на улице Инструментальной повредило фасады и окна сразу в двух многоэтажных домах. Пострадало также одно частное домовладение, осколками задело автомобили.

В таганрогской промышленной зоне загорелся склад. Огонь не перекинулся на соседние здания. Кроме того, в Таганроге и в Бессергеневке ранены три человека.

Еще один частный дом загорелся в селе Петрушино. Пожар после удара по газовой трубе начался в и селе Весело-Вознесенка.

Атака ВСУ все еще продолжается, предупредил Юрий Слюсарь.

Около 2:58 обломки украинских дронов упали и в центральных районах Краснодара, об этом сообщил местный оперштаб. По данным ведомства, «повреждения получили несколько окон в трех зданиях — двух многоквартирных домах и офисном центре».

Никто не пострадал. На место происшествия прибыли экстренные службы.

В ночь на 25 ноября ВСУ попытались атаковать и Новороссийск. Фрагменты беспилотников повредили несколько многоэтажных домов.