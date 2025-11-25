Число погибших из-за атаки беспилотников в Ростовской области выросло до трех

Число погибших при атаке БПЛА в Ростовской области увеличилось до трех. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

До этого глава региона заявил, что погиб один человек, а число пострадавших увеличилось до 13 — сначала стало известно о трех получивших ранение таганрожцах, потом пострадали еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района. Двум из них помогли на месте, а восемь госпитализировали.

Слюсарь отметил, что на улице Инструментальной в Таганроге повредило фасады и окна сразу в двух многоэтажках. Также пострадало одно частное домовладение, осколки дрона задели автомобиль. В промышленной зоне начался пожар на складе, а в селе Петрушино загорелся частный дом. Еще один пожар случился в селе Весело-Вознесенка.