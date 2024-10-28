После жестокой расправы над таксисткой Еленой Манжосовой в Коркине усилили патрульный режим. На улицах стало намного больше полицейских, а цыган практически не видно. Об этом 360.ru рассказал местный житель Иван.

«По поводу цыган, их, можно сказать, практически нет. Ну, пока что идут полные проверки по всем госучреждениям: администрация, ГАИ, МВД. Судя по всему, все цыгане поехали в сторону Троицка, сейчас там задержания идут», — сообщил молодой человек.

Иван отметил, что в его городе у цыган почему-то много привилегий: они не работают, не служат, экзамены на права не сдают, хотя водительские удостоверения у них есть.

«Вообще к цыганам везде негативно относятся, если они начинают нарушать законы, вести себя так, как будто бы это их города. <…> Вот жили бы они спокойно, слово бы им никто не сказал. Они же живут как хотят, по своим законам, то есть закон Российской Федерации для них не писан», — возмутился мужчина.

Он добавил, что сейчас в Коркине стало намного спокойнее. С отъездом цыган даже исчезли огромные очереди в больницах, в магазинах, никто не галдит и не попрошайничает.

Тело зарезанной Елены Манжосовой нашли в припаркованном авто у дома № 1 по улице Ватутина. Во время своего последнего рейса женщина забрала клиентов из частного дома, где проживают цыгане. Местные жители вышли на массовые акции протеста, начали громить дома и машины цыган. Сын таксистки пожелал смерти убийцам матери.