Заключенные захватили часть тюрьмы в Северной Каролине

Заключенные захватили часть региональной тюрьмы Берти-Мартин в городе Виндзор, штат Северная Каролина, и взяли в заложники двух охранников. Об этом сообщил thencbeat.com со ссылкой на Управление расследований штата Северная Каролина (NC SBI).

По данным ведомства, заключенные напали на сотрудников учреждения около 05:00 и получили контроль над частью здания. В тот момент внутри находились 88 арестантов и три охранника.

Одному сотруднику удалось сбежать, еще двое оказались в заложниках. После нескольких часов переговоров их освободили вместе с 18 заключенными. Спустя примерно 20 минут учреждение покинула еще одна группа осужденных.

На месте работают местные шерифы, полиция, ФБР, дорожная полиция штата и другие ведомства. Территорию вокруг County Farm Road оцепили. Власти подчеркнули, что угрозы для населения нет.

Ранее в Британии надзирательницу тюрьмы строгого режима Белмарш отправили под суд из-за запрещенных отношений с заключенным.