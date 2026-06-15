В Британии надзирательница попала под суд за поцелуи с заключенным

Надзирательницу тюрьмы строгого режима Белмарш в Великобритании отправили под суд за запрещенные отношения с заключенным. Об этом написало издание Daily Mail .

Сотрудница тюрьмы, 30-летняя Мишель Молвер призналась, что целовалась в мастерской и отправляла письма заключенному — 23-летнему Камаю Матюрину. Он отбывает срок за участие в расправе над 20-летним мужчиной. За решеткой Матюрин с 16 лет, его приговорили к 18 годам тюремного заключения.

Женщина познакомилась с Матюриным, когда выполняла обязанности руководителя отдела трудоустройства в тюрьме. Молвер отрицает, что у нее были «недопустимые отношения» с убийцей. Поцелуи в мастерской женщина не считает преступлением.

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