Задержание организаторов нелегальной миграции в Москве попало на видео

Силовики в Москве задержали девять участников преступной группировки, которая занималась организацией нелегальной миграции в Россию. Центр общественных связей ФСБ показал кадры с места событий.

В мероприятии приняли участие сотрудники ФСБ, МВД России, СК России и Росгвардии. Фигурантов обвинили в том, что они оформляли паспорта гражданам Таджикистана и Узбекистана, а также фальшивые украинские справки и документы о регистрации в Донецкой Народной Республике. За свои услуги подозреваемые получали вознаграждение от 150 до 350 тысяч рублей.

В рамках дела силовики провели свыше 30 обысков, изъяли бланки, печати и штампы, с помощью которых злоумышленники изготовляли поддельные документы. В настоящее время следствие решает вопрос с депортацией тех лиц, кто получил таким образом паспорта.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали хозяев пяти хостелов, в которых зарегистрировали более 900 мигрантов.